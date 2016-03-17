Рада приняла в первом чтении законопроект о спецконфискации

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение после трех "сигнальных" голосований проголосовали 228 народных депутатов из 320, зарегистрированных в сессионном зале. Депутаты от "Оппозиционного блока" и группы "Видродження" не дали ни одного голоса "за".

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Как отметил председатель ВР Владимир Гройсман, для доработки законопроекта ко второму чтению будет создана рабочая группа с участием депутатов и специалистов, в том числе международных.

Представляя законопроект до перерыва и дополнительных консультаций, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник отметил, что правоприменение этого закона (по сравнению с первой версией законопроекта) было сужено до преступлений, которые касаются "хищения, создания преступной группировки и чистой коррупции - получения взятки".

"Это касается только субъектов, которые были госслужащими, это не касается простых граждан", - подчеркнул депутат.

По его словам, в законопроекте уточняется, что обращение в доход государства может быть наложено только на денежные средства, валютные ценности, государственные облигации, казначейские обязательства, драгоценные металлы, камни, другие ценности и доходы, которые хранятся в банковских учреждениях.

Также Винник отметил, что этот закон сможет применяться только к лицам, которые по крайней мере 6 месяцев находятся в государственном розыске.

Кроме того, в законопроект было введено положение, согласно которому суд будет исследовать и устанавливать, выполнило ли государство Украина все необходимые, предусмотренные законом розыскные мероприятия для того, чтобы найти подозреваемого.

Уже после дополнительных консультаций Винник в сессионном зале сообщил о новых договоренностях по законопроекту. Так, было решено исключить из текста законопроекта формулировку "другие ценности".

Также было установлено, что "прокурор в своем ходатайстве должен доказывать незаконность полученных соответствующим подозреваемым, обвиняемым лицом денег".

Депутат также добавил, что "везде мы убрали ссылки на декларации".

Среди прочего, было исключена возможность повторного представления ходатайства в суд о возможности взыскания в пользу государственного бюджета денежных средств.

В то же время, "в случае оправдательного приговора суда страна будет обязана в течение 12 месяцев беспрекословно вернуть те средства, которые во время досудебного следствия, на основании этого закона были обращены в пользу государства", - сказал Винник.

Во время обсуждения законопроекта депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко отметил, что "начиная с победы Майдана, незамедлительно были приняты решения об аресте около 2 млрд долларов в облигациях государственного займа на счетах украинских банков".

"Есть информация о том, что эти деньги принадлежат бывшим чиновникам режима Януковича", - сказал депутат.

По его словам, на сегодняшний день без принятия этого закона "мы не можем взять эти деньги, конфисковать и использовать для нужд обороны страны, для нужд ее развития".

"После того, как будет принят этот закон, мы получим возможность через прозрачную процедуру, через суды доказать, что эти деньги не являются законными и могут быть конфискованы в бюджет страны", - сказал Геращенко.