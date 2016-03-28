В представительстве ЕС раскритиковали закон о спецконфискации

В Украине осуществляются шаги ко внедрению "жесткого законодательства... без защиты права на честный суд и право собственности". Так в представительстве Европейского Союза в Украине прокомментировали законопроект №4057, принятый в первом чтении, передает "Европейская правда".

Читайте такжеВ "Народном фронте" уверены, что закон о спецконфискации примут при любых условиях

"Проект 4057 о конфискации не содержит достаточных гарантий защиты права собственности, которое соответствовало бы стандартам ЕС. Он, скорее, может восприниматься как поспешный шаг к внедрению более жестких и интрузивных инструментов, которые не предусматривают... необходимой защиты права на честный суд, защиты прав собственности и необходимой повышенной стабильности отношений собственности", - говорится в пояснении дипмиссии ЕС.

Также представители ЕС подчеркивают, что инициативы по досудебной конфискации в обязательном порядке должны "идти бок о бок" с усилением гарантий для добропорядочных владельцев (которые позволили бы избежать злоупотреблений механизмами спецконфискации); в данном проекте такие гарантии отсутствуют.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в течение последних месяцев Рада утвердила законодательство о спецконфискации (проекты 2540a, 2541a, 3040), "которые были расценены экспертами ЕС как продвижение к правильному балансу" и "были в числе обязательств украинской власти в контексте Плана действий по визовой либерализации".

Из комментария следует, пишет издание, что принятие нынешнего законопроекта нарушает обязательства в рамках Плана; в то же время представительство воздержалось от прогнозов относительно действий ЕС в случае принятия законопроекта Березы-Пашинского.

Издание отмечает, что представительство ЕС крайне редко выступает с заявлениями и комментариями, в которых критикуются законопроекты, которые еще не одобрены Верховной Радой.

Напомним, этот закон предлагает изменения в уголовное законодательство для конфискации ценностей и доходов от них до вынесения приговора суда".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 марта на требование фракции "Народный фронт" голосовала за включение в повестку дня соответствующих законопроектов № 4057 и № 3196 по спецконфискации денег предыдущей власти, однако голосование оказалось нерезультативным.

Премьер-министр Арсений Яценюк заявляет, что принятие законопроектов позволит вернуть в государственный бюджет 1,5 млрд долл. активов экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения.

Однако противники закона говорят о том, что он нарушает презумпцию невиновности и конституционное право собственности.

В июне 2014 года Служба финансового мониторинга Украины и финансовая разведка Украины обнаружили 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Януковича, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. Значительная часть денег через оффшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины. Премьер-министр Яценюк тогда обратился в Генпрокуратуру, СБУ и суды с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет.

Читайте такжеРада приняла в первом чтении законопроект о спецконфискации

Отметим, что авторами проекта закона №4057 являются депутаты Юрий Береза, Сергей Пашинский и Андрей Тетерук от НФ, а также Ирина Фриз, Иван Винник и Артур Герасимов от БПП.