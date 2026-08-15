В Украине возникли серьезные проблемы с безналичными расчетами: что известно

В "Приватбанке" подтвердили технический сбой и сообщили, что занимаются устранением проблемы.

По всей Украине возникли проблемы с безналичной оплатой, люди в соцсетях пишут, что в магазинах невозможно расплатиться банковской картой.

Сообщается, что оплата через терминалы либо не проходит вообще, либо проходит с определенными трудностями и только после нескольких попыток. Это занимает много времени, поэтому в супермаркетах образуются длинные очереди.

Кроме того, украинцы сообщают, что с некоторых счетов деньги списываются, но покупка не проходит.

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В "Приватбанке" подтвердили технический сбой, сообщили, что знают о проблеме и уже работают над её решением.

"Сейчас есть сложности в работе нескольких сервисов, но наша команда решает проблему", – заверили в команде.

В то же время пока неизвестно, с чем связаны массовые сбои.

Безналичная оплата в Украине – новости

Ранее Национальный банк Украины изменил правила работы с платежными картами и онлайн-платежами, чтобы сделать платежи более прозрачными и затруднить мошеннические схемы.

В частности, банки и платежные сервисы будут обязаны передавать больше информации о получателях средств, а в квитанциях появится больше деталей о платеже.

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