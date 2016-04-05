В МИД назвали дату объявления Нидерландами результатов референдума по ассоциации Украина-ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Согласно законодательству Нидерландов окончательные результаты должны быть объявлены 12 апреля. За это время не только будет произведен подсчет всех голосов, но и истечет срок подачи апелляций, различных жалоб", - отметил дипломат.

Он напомнил, что согласно законодательству Нидерландов референдум является консультативным, поэтому когда будут известны его результаты "необходимо будет посмотреть в сторону правительства Нидерландов".

"Именно правительство должно объявить, что оно планирует сделать с результатами, полученными на референдуме. Между 6-м и 12-м числом мы поймем судьбу соглашения об ассоциации в Нидерландах", - сказал Кулеба и предостерег от выводов 6-го вечером, либо 7-го с утра о том, «что все пропало».

Вместе с тем посол отметил, что для самого правительства Нидерландов ситуация с референдумом "является непростой".

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По его словам, за последнее время в Нидерландах прозвучало достаточное количество аргументов, которые свидетельствуют, что предмет этого референдума не соответствует его цели, то есть, фактически закон стал объектом злоупотребления со стороны евроскептиков.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

Парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной, а референдум по этому вопросу созван после общественной инициативы. Впрочем проведение референдума приостановило процесс самой ратификации.