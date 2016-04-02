Соглашение об ассоциации Украина-ЕС отвечает интересам Нидерландов и всей Европы - Госдеп США

В Государственном департаменте США заявили, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом отвечает интересам Нидерландов и всей Европы.

Об этом на брифинге сказала официальный представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо, передает корреспондент УНИАН.

"Мы считаем, что Соглашение об ассоциации отвечает интересам Украины, Нидерландов и Европы в целом. Мы были очень прозрачными в этом вопросе, но решать гражданам Нидерландов", - заявила Трюдо.

"Это создает новые экономические возможности для Нидерландов, Украины и Европы в целом", - добавила представитель Госдепартамента.

По ее словам, Соглашение об ассоциации имеет решающее значение для дальнейшего обеспечения осуществления необходимых и важных реформ со стороны украинской власти.

В связи с чем Трюдо отметила, что выполнение Украиной Соглашения об ассоциации "будет вносить вклад в создание более мирного, демократического, процветающего и стабильного континента".

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?