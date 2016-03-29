Посол ЕС обеспокоен расследованием ГПУ деятельности неправительственных организаций по борьбе с коррупцией

Об этом говорится в заявлении Томбинского, которую УНИАН передало представительство ЕС в Украине.

"Я обеспокоен последними сообщениями о расследовании Генеральной прокуратурой деятельности уважаемых неправительственных организаций, которые играют большую общественную роль в борьбе с коррупцией", - подчеркнул Томбинский.

В связи с этим посол заявил: "Без ущерба для результатов расследования, эти решения ГПУ вызывают подозрения в давлении на независимых экспертов, которые критически относятся к Генпрокуратуре".

Читайте такжеВ ЕС рассказали, чего ожидают от преемника Шокина

Томбинский подчеркнул, что Евросоюз и партнеры Украины внимательно наблюдают за развитием событий в этой сфере.

Как сообщали СМИ, 25 марта общественная организация "Центр противодействия коррупции" заявила, что расценивает как давление на нее постановление Печерского районного суда Киева, вынесенное 22 марта, которым следователям Генпрокуратуры предоставлен доступ с правом изъятия вещей и документов Центра, а также документов, которые содержат банковскую тайну и находятся во владении банков, обслуживающих организацию.