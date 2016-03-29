Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"С президентом порой встречаемся, но я об этом не так чтобы очень громко кричу. В первую очередь говорим о войне, потому что считаю, что все-таки это для нас — самая главная проблема", - отметил Ярош.

При этом, по словам экс-лидера ПС, Порошенко иногда к нему прислушивается.

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Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он президента хорошим главнокомандующим, Ярош подчеркнул: "Я считаю, что он мог бы быть гораздо лучшим главнокомандующим. Потенциал у него есть".

Ранее Ярош заявлял, что вторые Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, подписанные в феврале 2015 г., сразу же были денонсированы событиями, которые последовали за их подписанием, в частности, наступлением боевиков и российских войск под Дебальцево.