"Документ без смысла и логики": Украина должна выйти из Минского соглашения - Ярош

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат Украины Дмитрий Ярош.

Так, политик назвал "предательством национальных интересов" проведение местных выборов на оккупированной территории до полного ее перехода под контроль Украины, что закреплено в Комплексе мер по выполнению минских соглашений.

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"Это однозначно предательство национальных интересов, если бы наша власть соблюдала именно такие пункты. На мой взгляд, те же вторые минские договоренности, которые были подписаны, денонсированы самими событиями. Мы помним, что после Минска-2 уже была проведена операция российско-террористических войск по ликвидации дебальцевского выступа. Поэтому уже все эти положения не имеют смысла и логики", - сказал Ярош.

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Он отметил, что поддерживает мнение министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что выборы на Донбассе должны быть проведены только после установления украинской властью полного контроля над оккупированными районами.

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Также Ярош считает, что Украина должна выйти из минского формата и привлечь к переговорному процессу США и Великобританию как гарантов ее суверенитета и территориальной целостности согласно Будапештскому меморандуму.

Как сообщал УНИАН, в Госдепе США заявили, что Вашингтон настаивает на полном выполнении Минских договоренностей всеми сторонами конфликта на Донбассе.

Ранее в ходе переговоров в "нормандском" формате главы МИД Франции, ФРГ и РФ выступили за проведение выборов на Донбассе в первой половине 2016 года. В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин выступил против выборов до полного выполнения Минских соглашений, в том числе в вопросе безопасности.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.