Депутаты сегодня рассмотрят вопрос об отставке Шокина (прямая трансляция)
10:06, 29 марта 2016Политика
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Верховная Рада рассмотрит проект постановления №4122 о предоставлении согласия на увольнение президентом Виктора Шокина с должности генерального прокурора.
Фото: УНИАН
Кроме этого народные депутаты также планируют рассмотреть пакет вопросов социального обеспечения и культуры, говорится в повестке дня парламента.
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Также нардепы планируют рассмотреть проект постановления №4069 об определении представителей Верховной Рады в составе комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований и ряд вопросов социального обеспечения и культуры.
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