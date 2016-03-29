Депутаты сегодня рассмотрят вопрос об отставке Шокина (прямая трансляция)

Кроме этого народные депутаты также планируют рассмотреть пакет вопросов социального обеспечения и культуры, говорится в повестке дня парламента.

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Также нардепы планируют рассмотреть проект постановления №4069 об определении представителей Верховной Рады в составе комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований и ряд вопросов социального обеспечения и культуры.