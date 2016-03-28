БПП приостанавливает членство в коалиции, пока не будет избран новый премьер
Заместитель лидера парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что фракция БПП приняла решение приостановить членство в коалиции, пока не будет принято решение об избрании нового премьера.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания фракции.
«Фракция БПП приняла решение приостановить членство в коалиции, пока не будет принято решение об избрании нового премьера. Мы поручили это решение объявить Юрию Луценко, руководителю нашей фракции, на заседании ВР. И с момента, когда он это сделает, коалиция уже юридически, окончательно прекратит свое существование», - сказал депутат.
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Также говоря о заседании фракции БПП Гончаренко отметил, что на нем обсуждались должности министров в Кабмин Гройсмана, но никаких решений не принимали. В частности, обсуждались Иван Миклош, действующие министры Юрий Стець, Геннадий Зубко, Павел Розенко, а также глава администрации президента Борис Ложкин на должность первого вице-премьер-министра.
В свою очередь депутат от БПП Сергей Лещенко отметил, что, согласно решению фракции, депутаты БПП в случае отказа премьер-министра Арсения Яценюка добровольно уйти с должности, должны написать заявления о приостановлении членства в коалиции.
По его словам, в ходе голосования за это предложение шестеро депутатов воздержались, в частности Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владислав Голуб, Николай Паламарчук и Олег Недава.
Напомним, фракция БПП сегодня выдвинула кандидатуру Гройсмана на должность премьера.
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