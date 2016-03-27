В Кривом Роге члены УИК взяли для голосования на дому почти полсотни лишних бюллетеней - ОПОРА

В Кривом Роге члены одной из участковых избирательных комиссий взяли для проведения голосования на дому почти 50 лишних бюллетеней.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

По данным наблюдателя организации, на участке №121546 (Долгинцевский р-н) зарегистрировано 19 избирателей, которые голосуют по месту пребывания. Однако для их голосования комиссия выдала членам УИК 66 бюллетеней.

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Наблюдатели зафиксировали, что до выезда из участка бюллетени хранились в сейфе вместе со списком избирателей.

Председатель комиссии не объяснила, почему берет такое большое количество бюллетеней, однако заверила наблюдателя ОПОРЫ, она сможет проверить, что проголосовали 19 избирателей, когда члены комиссии вернутся на участок.

Кроме того, на этот же участок пришла одна женщина, которая была в перечне тех, кто должен был голосовать по месту жительства. УИК не позволила ей проголосовать, пока не вернутся члены комиссии со списком избирателей, голосующих на дому.

Наблюдатель ОПОРЫ проконтролировала ситуацию. Члены избирательной комиссии вернулись с 11 избирательными бюллетенями в ящиках для голосования по месту пребывания, и принесли с собой 55 незаполненных бюллетеней. А женщина, о которой упоминалось ранее, смогла проголосовать.

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Кроме того, наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал на УИК №121627 (Ингулецкий р-н) факт выдачи избирателю денег после голосования.

По информации наблюдателя, неподалеку от участка был замечен автомобиль ВАЗ. Когда избиратель выходил из участка, то подходил к двум людям, стоявшим возле участка, и они вместе шли к автомобилю, где избиратель получал деньги.