"Материальную помощь" накануне выборов в Кривом Роге получил почти каждый пятый - КИУ

Подвоз избирателей на участки для голосования на выборах мэра Кривого Рога приобретает системный характер.

Об этом Комитет избирателей Украины сообщает на своей странице в Facebook.

"Более 80% избирателей, которых подвозят на участки, - это люди пенсионного возраста. Перевозка осуществляется местными перевозчиками - маршрутными такси. Наблюдатели КИУ фиксируют подвоз во всех районах города", - отмечается в сообщении.

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В КИУ напоминают, что люди пенсионного возраста - это и целевая группа, которая накануне выборов получила материальную помощь от местных властей. В Комитете избирателей считают, что такая технология имеет признаки прямого подкупа избирателей. По данным организации, в общем помощь в размере по 500 грн. получили около 100 тыс. семей жителей Кривого Рога, практически каждый пятый избиратель.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Кривом Роге проходят внеочередные выборы на пост мэра, на которых баллотируется 15 кандидатов. Голосование проходит на 293 избирательных участках.

За пост Криворожского городского головы, в частности, соревнуется действующий мэр Юрий Вилкул, куратор 40-го батальона территориальной обороны Николай Колесник (партия «УКРОП»), народный депутат Украины Семен Семенченко (партия «Самопомич»).