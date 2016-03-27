"Материальную помощь" накануне выборов в Кривом Роге получил почти каждый пятый - КИУ
По данным организации, в общем помощь в размере по 500 грн. получили около 100 тысяч семей жителей Кривого Рога, практически каждый пятый избиратель.
Подвоз избирателей на участки для голосования на выборах мэра Кривого Рога приобретает системный характер.
Об этом Комитет избирателей Украины сообщает на своей странице в Facebook.
"Более 80% избирателей, которых подвозят на участки, - это люди пенсионного возраста. Перевозка осуществляется местными перевозчиками - маршрутными такси. Наблюдатели КИУ фиксируют подвоз во всех районах города", - отмечается в сообщении.
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В КИУ напоминают, что люди пенсионного возраста - это и целевая группа, которая накануне выборов получила материальную помощь от местных властей. В Комитете избирателей считают, что такая технология имеет признаки прямого подкупа избирателей. По данным организации, в общем помощь в размере по 500 грн. получили около 100 тыс. семей жителей Кривого Рога, практически каждый пятый избиратель.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Кривом Роге проходят внеочередные выборы на пост мэра, на которых баллотируется 15 кандидатов. Голосование проходит на 293 избирательных участках.
За пост Криворожского городского головы, в частности, соревнуется действующий мэр Юрий Вилкул, куратор 40-го батальона территориальной обороны Николай Колесник (партия «УКРОП»), народный депутат Украины Семен Семенченко (партия «Самопомич»).