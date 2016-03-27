В Черновцах принесли присягу патрульные полицейские (фото)

На Центральной площади Черновцов 342 патрульных полицейских принесли присягу.

Как передает корреспондент УНИАН, присягу принимали премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель начальника Национальной полиции Александр Фацевич.

На церемонии Фацевич сообщил, что 30 черновицких полицейских участвовали в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции.

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Яценюк поздравил всех римо-католиков с праздником Пасхи, который отмечается сегодня, и назвал знаковым то, что именно в этот день стартует работа новой полиции в его родном городе.

Черновцы стали 20-м городом Украины, в котором начала работать полиция.

По словам правоохранителей, патрульные выйдут на улицы Черновцов сегодня ориентировочно в 20.30-21.00.