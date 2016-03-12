Новая патрульная полиция принесла присягу в Тернополе

Сегодня новая патрульная полиция принеса присягу в Тернополе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в "Твиттере". Читайте такжеПерезагрузить судебную систему Украины можно максимум за 2 года - МинюстПо его словам, присягу принесли 209 новых патрульных полицейских, каждый 4-й из которых – девушка. «Весна!», - пошутил министр.

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