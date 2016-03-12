Новая патрульная полиция принесла присягу в Тернополе
14:39, 12 марта 2016Общество
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Сегодня новая патрульная полиция принеса присягу в Тернополе.
В Тернополе начала работать новая патрульная полиция \ Фото УНИАН
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в "Твиттере".
Читайте такжеПерезагрузить судебную систему Украины можно максимум за 2 года - МинюстПо его словам, присягу принесли 209 новых патрульных полицейских, каждый 4-й из которых – девушка.
«Весна!», - пошутил министр.
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