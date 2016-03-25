Порошенко присвоїв голові СБУ Грицаку звання генерала армії

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента. "Присвоїти військове звання генерала армії України генерал-полковнику Грицаку Василю Сергійовичу - Голові Служби безпеки України", - йдеться в указі.

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Також цим указом президент присвоїв звання генерал-майора шістьом співробітникам СБУ.

Зокрема, звання генерал-майора присвоєно заступнику голови СБУ Сергію Базюку, першому заступнику начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Павлу Демчині, начальнику Управління СБУ в Чернігівській області Олександру Довженку, начальнику Департаменту господарського забезпечення СБУ Володимиру Кіптенку, заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Віктору Кононенку та начальнику Управління СБУ у Дніпропетровській області Вадиму Пояркову.

Окрім того, глава держави присвоїв військове звання генерал-майора юстиції полковнику юстиції начальнику Головного слідчого управління СБУ Григорію Остафійчуку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, під час урочистого зібрання Служби безпеки України з нагоди її 24-ї річниці Порошенко високо оцінив діяльність Грицака і як голови СБУ, і як керівника Антитерористичного центру.

"Це людина, яка ризикуючи життям завжди була разом з бойовими побратимами на передньому краї", - сказав президент.

"У важкий для України час ви взяли на себе складний тягар відповідальності і прийняття вагомих рішень. Це стосується як захисту держави, так і реформування Служби, як налагодження координації і ефективної співпраці з нашими партнерами, так і ефективної координації зі Збройними силами і іншими силовими відомствами. Під вашим керівництвом СБУ демонструє всій країні, зарубіжним партнерам всьому світові свою здатність і вміння захищати державу", - додав Порошенко, звертаючись до голови СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні співробітники Служби безпеки України відзначають своє професійне свято.