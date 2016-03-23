В СБУ прокомментировали оскорбления со стороны Медведева и других российских чиновников

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Считаем недопустимым унижаться до уровня "сам дурак". Культура высшего российского политического руководства не вызывает удивления", - говорится в сообщении.

В СБУ считают, что "придурками" и "дегенератами" следует называть тех, кто посылает своих сограждан – гражданских и военных – на необъявленную войну с некогда братским народом; "а когда те возвращаются домой изувеченными или в рефрижераторах – отказываются от них".

Щойно вийшла з кабінету Голови СБУ Василя Грицака. Він та й ми всі здивовані: Овва! Яка бурхлива реакція на припущення щ... Posted by Гітлянська Олена on Tuesday, March 22, 2016

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Как сообщал УНИАН, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак предположил, что за сегодняшними взрывами в Брюсселе могут стоят спецслужбы Российской Федерации, и это является элементом гибридной войны, которую развязывает Россия.

В ответ на это со стороны российских чиновников посыпались откровенные оскорбления. В частности, премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook обозвал Грицака "придурком". А руководитель администрации российского президента Сергей Иванов назвал главу СБУ "дегенератом". Также прокомментировала предположение председателя СБУ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав Грицака "извергом". А представитель СК РФ Владимир Маркин назвал позицию руководителя СБУ "безумной и глупой".