Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в результате терактов в Брюсселе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент выразил соболезнования и слова поддержки от имени народа Украины и от себя лично семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате террористических актов, произошедших во вторник в Брюсселе.

«Глубоко шокирован террористическими актами, которые произошли в Брюсселе и унесли жизни мирных людей. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть терроризм, представляющий угрозу мирового масштаба», - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялась серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.