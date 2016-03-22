Теракты в Брюсселе: Эвакуация пассажиров метро (фоторепортаж, видео)

14:25, 22 марта 2016
Мир
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В результате сегодняшних взрывов на станции "Маальбек" в Брюсселе погибли 15 человек.

REUTERS

Как сообщал УНИАН, по данным метрополитена Брюсселя, число жертв теракта в подземке растет.

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Вскоре террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за теракты в бельгийской столице.

Напомним, два взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере 17 человек, около 25 получили ранения, прогремели также в аэропорту Брюсселя.

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