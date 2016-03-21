Адвокат Соколовская считает похищение коллеги Грабовского инсценированным, но не спецслужбами РФ
Защитник российского диверсанта Евгения Ерофеева Оксана Соколовская разделяет позицию военной прокуратуры, что в исчезновении адвоката второго диверсанта Александра Александрова Юрия Грабовского скорее всего имеет место инсценировка, однако не знает кто мог ее реализовать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат сообщила журналистам в перерыве судебного заседания.
“Это один из немногих случаев, когда я согласна с прокуратурой. Но кем это инсценировка осуществлена - это уже вопрос”, - сказала Соколовская.
Она также заявила, что, по ее убеждению, спецслужбы России не имеют никакого отношения к исчезновению Грабовского.
В то же время она отметила, что давление на защитников Александрова и Ерофеева осуществляет военная прокуратура ГПУ.
Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно об исчезновении адвоката задержанного диверсанта Александрова Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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Национальная ассоциация адвокатов Украины заявила, что с Грабовским нет никакой связи с 7 марта.
На странице Грабовского в Facebook 9 марта появилась запись, в которой он отметил, что не по собственной воле выехал из Украины. Однако коллеги адвоката заявили, что такое поведение не свойственно для Грабовского.
20 марта заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в аэропорту «Одесса» задержали одного из подозреваемых в похищении Грабовского. Он также подтвердил, что указанную запись в Facebook разместил не Грабовский.
По его словам, задержанный – гражданин Украины признался в том, что к похищению Грабовского причастны спецслужбы РФ. Матиос акцентировал, что на спецоперацию по похищению адвоката российская сторона направила «десятки тысяч долларов», в том числе, на обеспечение злоумышленников поддельными документами.