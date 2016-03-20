В Одессе задержан подозреваемый в похищении адвоката Грабовского

Об этом сегодня в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, задержанный гражданин Украины признался в том, что к похищению Грабовского причастны спецслужбы РФ.

Мужчина задержан в аэропорту, куда прибыл после недельного отсутствия в Украине.

"Эту операцию спланировали бывшие украинцы, а также спецслужбы Российской Федерации для создания картинки для Russia Today, именно во время заключительной стадии судебного разбирательства по делу ГРУшников – граждан и военнослужащих Российской Федерации", – сказал Матиос.

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Он отметил, что "выявлен механизм создания видимости и алиби якобы его (Грабовского) добровольного пребывания за пределами страны". На самом деле, как утверждает Матиос, адвокат за пределы Украины не выезжал, "все его документы, дающие право на выезд за границу, находятся на месте, в Украине".

"Он не писал сообщения, размещенные от его имени в соцсетях... Мы благодарны коллегам за помощь в определении стиля написания текста – УНИАН) Грабовского", - сказал прокурор.

По его словам, в настоящее время принимаются меры по выявлению и задержанию других фигурантов, причастных к исчезновению Грабовского.

Матиос акцентировал, что на спецоперацию по похищению адвоката российская сторона направила "десятки тысяч долларов", в том числе, на обеспечение злоумышленников поддельными документами, в частности, правоохранительных органов.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля этого года суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля.

10 марта стало известно о пропаже Грабовского, который жил в отеле в Одессе, он объявлен в розыск. По факту исчезновения адвоката полиция Одесской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Национальная ассоциация адвокатов Украины заявила, что с Грабовским нет никакой связи с 7 марта.

На странице Грабовского в Facebook 9 марта появилась запись, в которой он отметил, что не по собственной воле выехал из Украины. Однако коллеги адвоката заявили, что такое поведение и стиль записи не свойственны для Грабовского.