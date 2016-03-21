Суд отправил под домашний арест экс-главу Сумской ОГА Шульгу, подозреваемого в ряде преступлений

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, такое решение суд принял сегодня, рассмотрев ходатайство прокуратуры области об изменении меры пресечения.

Согласно сообщению, прокуратура обратилась к суду с ходатайством об изменении меры пресечения в связи с невыполнением подозреваемым возложенных на него обязанностей, в частности, неприбытия к следователю в установленные сроки.

«Кроме того, прокуратура 18 марта в апелляционном порядке подтвердила обоснованность требований об отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Апелляционный суд Сумской области оставил решение суда первой инстанции без изменения, а ходатайство Шульги без удовлетворения. Ранее, 22 февраля, Заречный районный суд. Суммы удовлетворил ходатайство прокуратуры области и отстранил Шульгу от занимаемой должности на два месяца», – отмечает пресс-служба ведомства.

Как сообщал УНИАН, 20 января прокуратура Сумской области сообщила Шульге о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) УКУ.

Установлено, что в июле 2014 года подозреваемый, занимая должность председателя Сумской ОГА и будучи народным депутатом Украины, получил заработную плату за период времени, когда фактически находился за пределами Украины с частной целью, подделав официальные документы о якобы служебной командировке в Киев. За фиктивную командировку, во время которой он фактически находился в Австралии и Вануату, Шульге насчитали около 5 тысяч гривень.

Кроме того, экс-председатель ОГА в ноябре 2014 года путем обмана и злоупотребления доверием убедил мужа своей бывшей подчиненной, которая 24 октября 2014 года была задержана правоохранителями по подозрению в получении взятки, перечислить на банковские счета своих знакомых свыше 1,2 миллиона гривень якобы для внесения залога. Мужчина, одолжил указанную сумму и выполнил указание депутата, однако тот распорядился средствами по собственному усмотрению, не оплатив залог.

27 января Заречный райсуд Суммы избрал для Шульги в качестве меры пресечения личное обязательство, отклонив ходатайство прокуратуры области о мере пресечения в виде залога в размере 1,28 миллиона гривень. Вместе с тем суд признал обоснованным уведомление о подозрении указанному лицу.

2 марта 2014 года указом и.о. президента Александра Турчинова Шульга был назначен главой Сумской ОГА. Уволен он был 16 сентября 2014 года уже президентом Петром Порошенко.