Прокуратура подозревает экс-нардепа и губернатора Шульгу в мошенничестве и растрате имущества

Как сообщает прокуратура Сумской области, 20 января бывшему народному депутату было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) УК Украины.

Установлено, что в июле 2014 года подозреваемый, занимая должность главы Сумской обладминистрации и будучи народным депутатом Украины, получил заработную плату за период времени, когда фактически находился за пределами Украины с частной целью, подделав официальные документы о якобы служебной командировке в Киев.

Кроме того, указанный народный избранник в ноябре 2014 года путем обмана и злоупотребления доверием убедил мужа своей бывшей подчиненной, которая 24 октября 2014 года была задержана правоохранителями по подозрению в получении неправомерной выгоды, перечислить на банковские счета своих знакомых свыше 1 200 тысяч гривень для внесения залога. Человек, заняв указанную сумму, исполнил указание депутата, который распорядился средствами по собственному усмотрению, не заплатив ни одной гривны залога.

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В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Бывшему народному депутату Украины, который в настоящее время работает проректором одного из киевских вузов и является государственным служащим 1-го ранга, грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Шульга был назначен сумским губернатором и.о. президента Олесандром Турчиновым 2 марта 2014 года, а уже 16 сентября 2014 года он был уволен президентом Петром Порошенко.