Луценко метят на место Шокина: за его назначение генпрокурором уже собрали более 70 подписей

НОб этом сообщил в комментарии УНИАН народный депутат от «БПП» Юрий Македон.

Он отметил, что Луценко имеет опыт, поскольку был министром внутренних дел Украины, и “был по обе стороны колючей проволоки, и знает на своем опыте, как необходимо расследовать дела”.

По словам депутата, на сегодняшний день важно, чтобы Генеральная прокуратура не только расследовала преступления, но и чтобы были публичные разъяснения, какие расследования проводятся.

Македон признает, что юридического значения это обращение не имеет, а является просто инициативой депутатов, что должно свидетельствовать о поддержке кандидатуры Луценко.

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Он не исключает, что эти подписи могут быть приобщены к депутатскому обращению к президенту Украины, которое должно набрать поддержку 150 народных депутатов в сессионном зале, а для направления его президенту Украины необходимо 226 голосов.

Как известно, согласно Конституции, генеральный прокурор Украины назначается и увольняется с должности Верховной Радой Украины по представлению президента Украины.

Ранее народный депутат от "БПП" Мустафа Найем сообщал, что в Верховной Раде и фракции "Блок Петра Порошенко" обсуждают возможность назначения Юрия Луценко на должность генерального прокурора Украины.