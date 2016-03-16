Повторение "подвига" Барны: Боровик обратится к правоохранителям после казуса в горсовете Одессы (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

Боровик отметил, что к нему незаконно была применена физическая сила. "Мы посмотрим, как работают здесь суды", - заявил Боровик. "Инцидентом будут заниматься правоохранительные органы", - добавил он.

По словам Боровика, он знал, что окажется в меньшинстве, а случившееся с ним на сессии – "лучшая характеристика" того, что происходит в городе.

"Это беззаконие, когда людей не слушают. 20 лет эти люди убивали и захватывали власть, а потом они пришли и захватили власть экономическую и политическую. Естественно, когда кто-то выступает, когда кто-то с хорошим образованием может победить их риторикой, аргументами, их это очень сильно не устраивает, и они будут устраивать провокации, делать все, чтобы ты сошел с пути", - сказал Боровик.

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Как сообщал УНИАН, сегодня о время заседания сессии Одесского городского совета депутат горсовета Дмитрий Палпатин (прошел в горсовет от партии "Блок Дарта Вейдера", сейчас – во фракции мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам") с применением силы вынес из зала Боровика, который сегодня впервые пришел на сессию горсовета и получил удостоверение депутата.

Свое длительное отсутствие на заседаниях сессии Боровик пояснил тем, что ранее своим появлением "легализировал бы власть, которая фальсифицировала результаты" выборов мэра Одессы. (Боровик был одним из кандидатов на данный пост). Он акцентировал внимание на сегодняшнем разрешении горсовета построить АЗС в историческом центре города, возле Художественного музея, и предложил "более тщательно смотреть, кому даются льготы".

Пока Боровик говорил, из зала доносились возмущенные возгласы, нецензурные реплики. Когда он спустился от трибуны в зал, к нему быстро подошел депутат горсовета Палпатин, сунул Боровику букет цветов, схватил на руки и вынес его из зала.

Подавляющее большинство депутатов при этом громко смеялись и аплодировали. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не знает, как называть Боровика "Саша или Маша, потому что отчество он не называет", а позднее сказал журналистам, что "еще не анализировал случившееся".

Незадолго до вышеназванного прецедента заседание сессии горсовета покинули присутствующие в зале трое представителей ОБСЕ.

Напомним, 11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Барна подошел к трибуне и подал Яценюку букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции "Народный фронт" и начали его бить. К этой драке присоединились депутаты из "БПП".