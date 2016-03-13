Украинские врачи покинули Россию, получив отказ властей о встрече с Савченко - адвокат
Врачи были вынуждены покинуть территорию России.
Комиссия украинских врачей была вынуждена покинуть территорию РФ, получив отказ от властей о встречи с целью обследования состояния здоровья летчицы и народного депутата Надежды Савченко.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат Савченко Николай Полозов.
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"Комиссия украинских врачей, так и не получив от российских властей разрешение на встречу с Надеждой Савченко и её обследование, вчера была вынуждена покинуть Российскую Федерацию", - отметил Полозов.
Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживается в РФ с середины лета 2014 года.
В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.
Российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта.
Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы.
Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.
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Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.
10 марта один из его адвокатов Марк Фейгин заявил, что летчица прекратила сухую голодовку, начатую 4 марта, однако состояние ее критическое.
Украинские медики с начала недели находились в Ростове-на-Дону, ожидая предоставления разрешения посетить летчицу.