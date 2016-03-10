Украина попросила Германию направить в РФ врачей для Савченко - посол

Об этом посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник сообщил в Twitter.

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"По поручению президента Порошенко обратился к немецкой стороне с просьбой как можно скорее направить к Надежде Савченко врачей из ФРГ", - подчеркнул Мельник.

Как сообщал УНИАН, украинские медики все еще не получили разрешения на допуск к Савченко.

По словам адвоката украинской летчицы Николая Полозова, украинским медикам, которые специально приехали в Ростов-на-Дону, российские власти допуска к Надежде так и не предоставили.

Он отметил, что сейчас нельзя ничего точно сказать о состоянии здоровья Савченко, поскольку она не допускает к себе российских врачей. Они могут измерять только ей артериальное давление и температуру.

Кроме того, напомнил защитник, сейчас рядом с СИЗО находятся сестра и мать Савченко, а также консулы Украины, которые ведут работу по получению разрешения на свидание с родственниками и относительно обследования украинскими врачами.