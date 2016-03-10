Порошенко посетил украинский фрегат "Гетьман Сагайдачний" в Турции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что командир морского похода капитан II ранга Дмитрий Глухов и командир фрегата "Гетьман Сагайдачний" капитан II ранга Денис Иванинг ознакомили президента с переданным турецкой стороной обмундированием и мобильным военным госпиталем.

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В общей сложности Украина получит 5 таких госпиталей. Все они сразу после прибытия фрегата "Гетьман Сагайдачний" в Украину будут передислоцированы в сектора ответственности в зону проведения антитеррористической операции, отметили в пресс-службе.

Президент подчеркнул, что такие передвижные медицинские комплексы сейчас нужны в зоне АТО, а их передачу Украине Турцией назвал свидетельством партнерских отношений двух государств. "До этого мы получали их из США, Канады, Австралии. Сегодня это очень важно и это подчеркивает стратегический характер наших отношений", - сказал глава государства в комментарии представителям СМИ.

Как сообщал УНИАН, президент Украины находится с официальным визитом в Турции.