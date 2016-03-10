Порошенко: Украина и Турция объединят усилия для возвращения стабильности в регионе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Анкаре.

«Мы объединяем свои усилия по возвращению стабильности в регионе, за восстановление уважения к международному праву, за предотвращение дальнейших нарушений прав человека в Крыму, на Донбассе, в Сирии и тому подобное. И мы как никогда ощущаем свое единство и целеустремленность», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко отметил, что особое внимание на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом было уделено вызовам и угрозам национальной безопасности двух стран.