Гройсман рассматривается как альтернатива Яресько на пост премьер-министра - Financial Times

Об этом пишет Новое время со ссылкой на издание Financial Times.

В публикации сказано, что Яресько получила предложение возглавить правительство более 10 дней назад от представителей президента Петра Порошенко и действующего премьера Арсения Яценюка.

Ей предложили поддержку в Верховной Раде со стороны Блока Петра Порошенко и Народного Фронта, сказали изданию лица, знакомые с ходом переговоров.

По данным FT, на прошлой неделе Яресько уже занималась подбором кадров в свой будущий Кабмин и составлением программы его деятельности.

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Однако, сказано в статье, переговоры зашли в тупик в конце прошлой недели, поэтому Порошенко и Яценюк начали рассматривать альтернативный план - кандидатуру Гройсмана.

FT подчеркивает, что Яресько высоко оценивают инвесторы и международные партнеры Украины, которые рассматривают технократическое правительство с ней во главе как лучшую гарантию продолжения структурных реформ и борьбы с коррупцией.

Кабмин во главе с Гройсманом они считают слабее в плане выдержки давления со стороны мощных корпоративных интересов, в том числе олигархов, а также Порошенко.

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К тому же, как утверждают источники издания, Яресько вряд ли согласится работать в правительстве Гройсмана, что поставит под угрозу поддержку от кредиторов, в частности Международного валютного фонда.

"Третьим сценарием" FT называет досрочные выборы в Раду, но отмечает, что он маловероятен: волеизъявление состоится не раньше осени - это обрекает Украину на шесть месяцев политической неопределенности и подрывает усилия по проведению реформ.

Кроме того, политические инсайдеры рассказали изданию, что Порошенко и Яценюк хотят избежать досрочных выборов после резкого падения поддержки их лично и их партий в частности. Они опасаются, что достаточно много голосов получат лидер Батькивщины Юлия Тимошенко и председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация, что действующий министр финансов Наталья Яресько предварительно согласилась возглавить правительство. Сообщалось, что оппоненты нынешнего премьера готовы уже на следующей неделе, ориентировочно 9-10 марта, инициировать внеочередное заседание парламента, во время которого по плану Яценюк согласится добровольно уйти в отставку.