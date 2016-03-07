Завтра в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО

Об этом сообщает штаб-квартира Североатлантического альянса.

Ожидается, что в ходе заседания глава оборонного ведомства представит Стратегический оборонный бюллетень, на основе которого до мая этого будет разработана комплексная среднесрочная Государственная программа реформирования Вооруженных сил Украины на период до 2020 года. Непосредственно госпрограмма будет представлена, как на это надеется украинская сторона, на саммите Украина-НАТО, который, как ожидается, пройдет в рамках саммита альянса в Варшаве в июле этого года.

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В ходе визита в штаб-квартиру НАТО Полторак также проведет встречу с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.