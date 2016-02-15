НАТО не будет спокойно наблюдать за ядерными угрозами России - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в комментарии Bild, передает "ЕвроПравда". По его словам, Россия так или иначе угрожает применением ядерного оружия.

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"Российские войска демонстративно проводят военные учения", - отметил Йенс Столтенберг.

"Нельзя снижать порог применения ядерного оружия. Перспектива его применения далека, как никогда, но пока есть ядерное оружие, оно будет частью нашей политики сдерживания", - отметил генсек НАТО.

В то же время, он отказался называть Россию врагом Альянса.

"Мир слишком сложен для того, чтобы делить его на друзей и врагов. Без России нам бы не удалось решить крупнейшие конфликты в мире", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией.