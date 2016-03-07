Участники Инициативы "21 ноября" присоединились к подписанию открытого письма к европейским лидерам

Открытое письмо подписали как известные украинцы, в числе которых участники Инициативы «21 ноября», так и влиятельные представители международного сообщества. Кроме обращения к европейским лидерам, в письме приведен полный текст последнего слова Надежды Савченко, который ей так и не разрешили зачитать в суде.

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Письмо уже переведено на несколько языков, в частности английский, французский, немецкий, итальянский, чешский, литовский, польский и другие. Они будут переданы в органы государственной власти стран Европы.

Полный текст приведен ниже:

Обращаемся к Вам с призывом предпринять решительные шаги для немедленного и безусловного освобождения Надежды Савченко, 34-летней украинской гражданки, похищенной и заключенной в течение более 20 месяцев в Российской Федерации. Российская власть пренебрегает гражданскими правами, международным правом и Конституцией собственного государства. Глумится над международным сообществом и минскими договоренностями.

Последнее слово Надежды Савченко

Я не признаю ни вины, ни приговора, ни российского суда. В случае обвинительного приговора – апелляции не будет. Я хочу, чтобы весь цивилизованный, демократический мир понял, что Россия – это страна третьего мира с тоталитарным режимом и диктатором-самодуром, в которой плюют на права человека и международное право.

Абсурдной является ситуация, когда те, кто похищает людей и подвергает их пыткам, потом еще и делают вид, что имеют право их судить. О каком справедливом суде здесь может быть речь? В России суда и следствия нет! Здесь есть фарс кукольных марионеток Кремля и я считаю совершенно излишним тратить время своей жизни на то, чтобы принимать в нем участие!

Поэтому апелляции не будет, а будет следующее: после приговора я продолжу голодовку еще на десять дней, пока приговор не вступит в силу и это, независимо от перевода приговора на украинском языке, потому что переводом они умеют долго время тянуть. Через десять дней я объявлю сухую голодовку и тогда, в России есть не более десяти дней, чтобы вернуть меня в Украину, откуда похитили! И меня не волнует, каким образом они будут это обосновывать. Я слышала о довольно неплохих способностях Петра Алексеевича Порошенко в дипломатии. Ну что же, я надеюсь, что его дипломатических способностей хватит на то, чтобы в России договориться с одним идиотом... Ведь он обещал моей матери, что еще на майские праздники 2015 году я буду дома.

И пока за меня будут торговаться, жизнь меня будет покидать и Россия меня все равно вернет в Украину живой или мертвой! Но вернет!

И все эти десять дней под воротами СИЗО будет день и ночь стоять моя сестра и будет ждать – выпустят или вынесут меня. Если вы ее посадите на ее место приедет и станет моя мать, ей 77 лет. Вы и ее посадите? Тогда на ее место станет моя подруга, мой друг, а за ними украинец за украинцем! И запомните – всех вам сюда не запихнуть! А пока мои соотечественники будут стоять, простые, честные и порядочные россияне из окрестных домов начнут приносить им горячий чай, бутерброды и теплые одеяла, потому что каждый из них понимает, что на моем месте может оказаться ребенок каждого из них в этой тюрьме народов под названием Россия!

А вот так начинаются Майданы! А оно вам нужно?! Вы же боитесь этого как огня! Поэтому Кремлю лучше вернуть меня в Украину как можно быстрее и живой!

А всему миру с демократическими ценностями лучше вовремя осознать уроки истории и вспомнить, что в свое время Европа была толерантной к Гитлеру, Америка не была достаточно решительной и это привело ко Второй мировой войне. Путин – это тиран с имперским замахом и комплексами Наполеона и Гитлера вместе взятых. А медведь человеческого языка не понимает, он понимает только язык силы. Поэтому, если мы не станем более решительными и не определим вовремя верные приоритеты, то скоро будем иметь Третью мировую войну.

Я теперь, уже как политик, больше не подам руки России на политической арене. Очень не с руки подавать руки тому, кто держал тебя в наручниках, а твой народ – в кандалах. Но принимая каждое свое политическое решение, я всегда буду думать, как оно аукнется на простом народе, как Украины так и России. Потому что в России, не смотря ни на что, все же есть много честных, порядочных, добрых и несчастных людей.