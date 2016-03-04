СМИ назвали вероятную дату отставки Яценюка

Голоса за отставку действующего премьер-министра Арсения Яценюка в Раде уже есть, сейчас идут переговоры о том, чтобы собрать необходимое количество в поддержку кандидатуры Наталии Яресько. Переформатирование Кабмина может произойти уже 15 марта. Эту дату, ссылаясь на секретаря СНБО Александра Турчинова, назвал близкий к нему депутат от "Народного фронта", передает "Новое время".

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Собеседник издания утверждает, что такая договоренность о смене правительства уже есть.

Эту же информацию подтвердил народный депутат из другой фракции, недавно покинувшей коалицию. Под отставку действующего премьера Арсения Яценюка голоса уже есть, сейчас идет работа, направленная на то, чтобы обеспечить необходимое количество голосов для назначения Яресько.

При этом в пресс-службе Минфина эту тему не комментируют.

Также отмечается, что Яресько уже активно подбирает команду и ведет переговоры с кандидатами на ключевые ведомства вроде Госфискальной службы. Об этом заявляют собеседники издания, а также те, кому уже сделали такое предложение. Эту же информацию подтверждают источники в Министерстве экономического развития.

Добавим, что о предварительном согласии Яресько занять кресло премьера СМИ сообщили сегодня днем. Согласно информации источников, Наталья Яресько уже предложила несколько кандидатов в будущее правительство - Бориса Ложкина и Дмитрия Шимкива - в качестве вице-премьеров, заместителя министра экономики Юлию Кузнецову как министра энергетики.