Ложкину предлагают стать первым вице-премьером и занять место Абромавичуса - СМИ

Об этом сообщили три независимых друг от друга источника в окружении, передает "Украинская правда".

Так, по словам собеседников, вопрос назначения Ложкина обсуждался накануне вечером в АП. Совмещение вице-премьерства с должностью министра экономики возможно лишь после принятия отставки Айвараса Абромавичуса.

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Собеседники сообщают, что сам Ложкин не против такого назначения. Сам Ложкин на просьбу "УП" прокомментировать эту информацию не ответил.

В свою очередь премьер Арсений Яценюк согласен на назначение Ложкина первым-вице-премьером с условием, что на решения Кабмина не будут пытаться влиять нардепы Игорь Кононенко и нынешний замглавы АП Виталий Ковальчук.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины. Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Кононенко.