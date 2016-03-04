Порошенко отреагировал на заявление Савченко о дипломатических способностях президента

Об этом глава государства сказал во время вручения государственных наград выдающимся женщинам, среди которых - участники боевых действий, волонтеры, учителя, выдающиеся спортсменки.

При этом Порошенко особо отметил подвиг Савченко.

«Я хочу вспомнить женщину, которая является символом Украины и украинки для всего мира. Поступок Надежды Савченко и ее поведение сделали и делают для Украины огромное дело», - подчеркнул он.

Комментируя объявление украинской летчицей сухой голодовки, Порошенко отметил: «Мы удвоим усилия для того, что вернуть Надежду домой. Это чрезвычайно важно, важно для меня, важно для Украины, важно для каждого из нас».

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При этом президент выразил твердое убеждение, что в России нет справедливого суда.

«Этот фарс совершенно не стоит продолжать», - подчеркнул Порошенко.

«Я прочитал ее выступление, с которым Надежда должна была выступить в суде. Несгибаемая воля украинки - не просто украинки, а офицера Вооруженных Сил Украины, которая с оружием в руках делала то, что должен делать каждый украинец – защищала родную землю. Ее несокрушимость и твердость сегодня не только создали образ - символ и обеспечили мощную поддержку внутри нашего государства. Сегодня каждый украинец гордится каждым украинским Героем. Среди этих настоящих Героев одно из первых мест занимает Надежда Савченко», - подчеркнул глава государства.

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Как сообщал УНИАН, Савченко, в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и её защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

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В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После прений судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.

Кроме того, Савченко рассказала об обещании президента освободить ее еще в 2015 году.

"Надеюсь, дипломатических способностей Порошенко хватит, чтобы договориться в РФ с одним "идиотом", - заявила она.