Российский суд отказал Савченко в последнем слове, она объявила сухую голодовку

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, после выступления в прениях третьего адвоката летчицы Марка Фейгина судья спросил, есть ли у участников какие-либо комментарии.

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После этого судья сообщил, что сегодняшнее судебное заседание закрыто, и он продолжит заседание 9 марта.

В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с завтрашнего дня начинает сухую голодовку.

«Что значит откладывает (продолжение заседания)? А последнее слово, о котором я вас просила? На 9 марта... Я предупредила, что объявляю сухую голодовку с завтрашнего дня, если мне не дадут сказать последнее слово сегодня. Суд, вы можете изменить свое решение... Все, что я хочу сказать, - сухая голодовка с завтрашнего дня. Они не успевают меня даже досудить», - заявила Савченко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 марта, Савченко заявила, что может начать сухую голодовку, если суд будет затягивать с вынесение ей приговора.

«Если суд берет больше двух недель на вынесение приговора, который и так продиктован сверху и давно написан, то я объявляю сухую голодовку с завтрашнего дня, и приговор вы будете выносить мне посмертно без меня», - сказала Савченко.

Украинскую летчицу в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря прошлого года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта гособвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.