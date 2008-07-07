Медведеву нет смысла говорить с Бушем об Украине - эксперт

Сегодня в Японии начинается ежегодный саммит «Большой восьмерки», в котором впервые примет участие новый президент России Дмитрий Медведев. Накануне помощник Медведева Приходько сообщил, что российский президент собирается обсудить со своим американским коллегой Джорджем Бушем вопрос возможного вступления Украины и Грузии в НАТО. По словам Приходько, Россия и в дальнейшем выступает против членства этих стран в Альянсе и считает его пересечением «красной линии».

Ситуацию прокомментировал «Немецкой волне» киевский эксперт, директор программ безопасности Группы стратегических и студий безопасности Ярослав Матийчек. По его мнению, попытка Медведева убедить Буша не принимать Украину и Грузию в НАТО является звеном кампании, которую развернула Россия в Европе и Америке. Но Матийчек считает что эта кампания не приведет к изменению курса администрацией Джорджа Буша. Эксперт отметил, что внутри США разгорелась дискуссия о целесообразности последующего расширения НАТО на восток и роли Америки в этом процессе.

Обсуждать эти проблемы с Джорджем Бушем Дмитрию Медведеву, как считает Матийчек, нет смысла, поскольку вскоре внешнеполитическую стратегию Вашингтона будет определять уже новый президент Соединенных Штатов. Что же касается стремления Украины получить в декабре приглашение присоединиться к Плану действий по приобретению членства в НАТО (ПДЧ), то киевский эксперт настроен скептически: «ПДЧ в декабре Украина вряд ли получит. Будет дана оценка, которая будет позитивной, но недостаточной для предоставления ПДЧ и этот вопрос будет перенесен на юбилейный саммит НАТО в следующем году».