В БПП анонсировали начало переговоров о создании новой коалиции под новое правительство

Об этом заявил руководитель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"На следующей неделе руководители парламентских демократических фракций должны начать переговоры о создании новой коалиции под новое правительство", - отметил он.

По его словам, фракция "БПП" готова предложить план совместных действий парламентского большинства и Кабинета министров.

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"Его исполнителями должно стать технократическая команда реформаторов без партийных амбиций", - добавил Луценко.

В начале февраля речь шла только о правительственном кризисе. Премьер Яценюк удержался, но потерял поддержку 4 фракций коалиции из 5.... Опубликовано Юрий Луценко26 февраля 2016 г.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявил, что три фракции из пяти фактически вышли из коалиции, но де-юре пока голоса у коалиции есть.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция "Объединение "Самопомич". Также из состава коалиции вышли четверо депутатов межфракционного объединения "Народный контроль".