Три фракции из пяти фактически вышли из коалиции, но де-юре пока голоса у коалиции есть - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в эфире канала "112".

"Понятно, что фактически три фракции из пяти вышли из коалиции. И это очень серьезный политический кризис, но я бы его назвал, что это и правительственный кризис, который вызвал именно кризис уже парламентский", - сказал Гройсман.

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На уточнение о том, что таким образом в двух других фракций ("БПП" и "Народный фронт") голосов не хватает до 226, и Гройсман должен был бы объявить о распаде коалиции, он отметил, что "де-факто три фракции вышли, а де-юре сегодня есть 237 подписей, с которыми нужно определиться, чтобы каждый их отозвал, если он считает это необходимым".

"И тогда будет меньше 226-ти", - сказал председатель ВР.