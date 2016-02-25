В парламенте зарегистрирован проект постановления об отставке Абромавичуса

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Авторами являются председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, его заместитель Василий Яницкий и два члена комитета - Александр Черненко и Наталья Новак.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции "БПП" Игоря Кононенко.