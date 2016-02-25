Нардеп Денисенко: Ряд политиков хотят провала предоставления безвизового режима Украине

Об этом он написал в своем Facebook.

"Прочитал пост Сергея Лещенко, что после разговоров с неназванными высокопоставленными чиновниками ЕС, он понял, что европейцев не устроил наш закон об электронном декларировании из-за того, что уголовная ответственность за неправильно заполненную декларацию вводится лишь с 2017 года. Именно поэтому, наш пакет с грузинами (мы шли в паре с Грузией) может быть расторгнут. Для всех тех, кто незнаком с перепетиями этой истории хочу напомнить, что Грузия вводит уголовную ответственность именно с 2017 года!", - подчеркнул Денисенко.

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По его словам, несмотря на заявления ряда "еврооптимистов", в соответствии с законом, электронное декларирование вводится именно с 2016 года.

"Сначала ряд выдающихся еврооптимистов обвинили этот закон в том, что электронное декларирование вводится с 2017 года. На самом деле оно вводится с 2016 года. Затем, было заявлено теми же людьми, что в 2016 году можно не декларировать имущество. На самом деле, в 2016 году можно не декларировать стоимость имущества, которое не приносит прибыль", - пишет нардеп.

"Потом много кричали о том, что уровень декларирования поднят до 200 тыс грн. Но все те, кто кричал об этом (ЕС об этом вообще ни слова не сказал) забыли упомянуть, что финразведка видит только суммы выше 150 тыс грн и поэтому все рассказы о 20 тысяч грн - это обман (у нас и сейчас действует норма о запрете подарков чиновникам выше определенной суммы)", - отметил Денисенко.

По его словам, когда все аргументы противников принятия этого закона были исчерпаны, "придумали проблему" с криминалом.

"Для всех тех, кто не посвящен объясню. Сейчас существует идиотская норма о том, что чиновник почти автоматом садится на 2 года, если свою квартиру метражом 100 квадратных метров, запишет как 99.9 квадратных метров. Эта норма в этом законе випасана нелепо и неправильно. Ее нужно менять. Именно поэтому было предложено перенести ее на 2017 год с тем, чтобы после консультаций с ЕС выписать ее правильно, так как в Польше или Италии (всего в мире есть только 4 страны, которые имеют уголовную ответственность за неправильное декларирование чиновников)", - подчеркнул народный депутат.

По мнению Денисенко, Лещенко выступает с критикой этого "безвизового" закона, поскольку считает, что отказ в "безвизе" может резко ухудшить рейтинг БПП.

"У меня складывается впечатление, что есть ряд политиков, которые хотят, чтобы нам не дали безвиз. Все вышесказанное - не может не знать Лещенко и ко. Также он не может не знать, что за этот закон не проголосовали, кроме самого Лещенко, Опоблок и Видродження. Все остальные политсилы почти в полном составе поддержали эти изменения. Конечно, началась предвыборная кампания и Лещенко считает, что отказ в безвизе может резко ухудшить рейтинг БПП. Других причин, чтобы так настойчиво воевать против украинцев, я не вижу", - отметил нардеп.