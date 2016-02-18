Томбинский: закон об электронном декларировании следует привести в соответствие с международными стандартами

Об этом говорится в заявлении Томбинського по поводу принятия сегодня Верховной Радой законов, которые необходимы для введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

Посол приветствовал принятие законов по совершенствованию процедуры спецконфискации (регистрационный № 4054), совершенствование работы агентства по розыску активов, полученных преступным путем (регистрационный № 4056), и внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре" о деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с рекомендациями МВФ (регистрационный № 4055).

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"Я приветствую принятие во втором чтении законов об агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами (4056), об аресте имущества и специальную конфискацию (4054) и о прокуратуре (4055). Мы очень ценим тяжелую работу всех, кто приобщился к достижению этого результата", - отметил Томбинский.

"Доведение этих усилий до логического завершения требует, чтобы закон об электронном декларировании состояния (3755) был приведен в соответствие с международными стандартами для того, чтобы обеспечить надежную и всестороннюю систему проверки электронных деклараций активов", - отметил Томбинский.

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При этом посол добавил, что "выдвижение других членов в Национальное агентство по предупреждению коррупции должно быть завершенным без дальнейших задержек для того, чтобы Агентство полностью заработало в первом квартале 2016 года".