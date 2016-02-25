Визит Обамы в Украину пока не планируется – Белый дом

Об этом сообщил в среду во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает Радио свобода.

Вместе с тем он подчеркнул, что администрация Обамы прилагает значительные усилия для решения проблем, связанных с ситуацией в Украине.

Эрнест обратил внимание на то, что вице-президент США Джо Байден, который среди других представителей администрации Обамы в наибольшей степени вовлечен в украинскую проблематику, посетил Украину в конце прошлого года. При этом представитель Белого дома отметил, что во многом это было обусловлено «отказом россиян выполнять свою часть Минских соглашений».

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Украина «осуществила ряд важных реформ, которые в долгосрочной перспективе пойдут ей на пользу, – отметил Эрнест. – Но сейчас самой большой проблемой остается нежелание русских и сепаратистов на Востоке Украины, которых они поддерживают, выполнить свои обязательства, взятые ими на себя в рамках Минских соглашений».

Пресс-секретарь Белого дома добавил, что Киев «может продолжать рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов в меру решения этой тяжелой ситуации».