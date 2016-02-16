"Батькивщина" проголосует за отставку правительства, которое "с головой погрязло в коррупции"

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Батькивщины».

«Деятельность и бездеятельность правительства Яценюка привела к наиболее масштабному социально-экономическому кризису в Украине, начиная с 1994 года. Уже 22 года наша страна не испытывала столь глубокого падения экономики и роста уровня нищеты населения.

Оба государственных бюджета, которые были подготовлены правительством Яценюка, вносились в парламент с нарушением действующего законодательства, принимались Радой ночью, под жестким давлением. И оба они не были выполнены», - отмечается в заявлении.

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Во фракции напомнили, что данные официальной статистики свидетельствуют о неуклонном ухудшении ситуации в стране. Растет инфляция, снижается курс национальной валюты, ускоряется падение экономики, уменьшаются доходы населения.

Кроме того, по мнению депутатов от «Батькивщины», крупнейшим «достижением» социальной политики правительства являются самые низкие в Европе зарплаты и пенсии украинцев.

Также во фракции считают, что правительство «не выполнило свои обязательства по борьбе с коррупцией и само с головой погрязло в коррупции». «В госбюджет-2015 по статье конфискации коррупционных средств из запланированных 1,5 млрд грн поступило лишь 100 тыс. грн. При этом на словах премьер Яценюк обещал вернуть 1,5 млрд долларов», - добавили в «Батькивщине».

В то же время депутаты напомнили, что глава правительства сделал «саморазоблачительное заявление о том, что через систему государственных закупок в прошлом году было украдено 50 млрд грн». Неудивительно, что в новом ежегодном «Индексе экономической свободы в мире» от исследовательской организации Heritage Foundation Украина заняла «почетное» 162-е место. Ниже Украины - Северная Корея, Венесуэла, Узбекистан, Конго, отметили в «Батькивщине».

Также во фракции считают, что следствием коррумпированности правительства стало фактическое прекращение сотрудничества с МВФ.

«Свои несостоятельность и некомпетентность правительства списывают на войну. Но именно при содействии правительства в Украине произошел кланово-политический заговор, который обеспечивает поддержку интересов украинских кланов в России и российских кланов в Украине. Это делает невозможным реальную борьбу против оккупантов.

Уровень доверия к правительству находится в пределах статистической погрешности социологических исследований. Это означает, что правительство нелегитимно. Соответственно, продолжение его существования угрожает стабильности и целостности страны», - убеждены в «Батькивщине».

Депутаты считают, что именно Кабинет министров Арсения Яценюка является одним из самых мощных генераторов политической нестабильности в стране, потому что он ответственен за необоснованный рост цен и тарифов, за фискальное издевательство над малым и средним бизнесом и аграриями, за ликвидацию сетей больничных и образовательных учреждений, особенно на селе.

«Оставить это правительство - значит разрушить стабильность государства и фактически отдать его агрессору. Поэтому фракция «Батькивщина» будет голосовать за отставку этого правительства в полном составе и призывает сделать так же всех своих коллег в парламенте», - отмечается в заявлении.