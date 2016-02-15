Касько: В ГПУ царит коррупция и круговая порука, а ключевые должности занимают последователи Пшонки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

Касько зачитал свой рапорт на имя генпрокурора Виктора Шокина, отметив, что хочет уволиться по собственному желанию.

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"Такое желание обосновано тем, что нынешнее руководство прокуратуры окончательно превратило ее в орган, где царит коррупция и круговая порука, а любые попытки изменить это положение вещей внутри прокуратуры сразу и показательно преследуются. Здесь работает не право и закон, а произвол и беззаконие, а ключевые позиции в Генеральной прокуратуре с каждым днем занимает все больше воспитанников и последователей печально известного Пшонки", - подчеркнул Касько.

Как сообщал УНИАН, Касько решил уволиться из органов прокуратуры.

"Я хотел бы сказать, что принял решение уволиться из органов прокуратуры", - подчеркнул Касько.

Он продемонстрировал рапорт, подписанный сегодняшним числом.

"Последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в Генпрокуратуре Украины. Шокин забрал у меня все функции и инструменты вести и контролировать дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе и в деле так называемых "бриллиантовых прокуроров". Однако, причины того, почему в Генеральной прокуратуре больше невозможно и бессмысленно работать - они значительно глубже", - заявил Касько.

Напомним, Шокин ликвидировал управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных лицами, занимающими особо ответственное положение и отдел процессуального руководства и поддержания государственного обвинения по уголовным производствам в отношении должностных лиц, которые занимают особо ответственное положение.

Ранее этот департамент возглавлял заместитель генпрокурора Касько.