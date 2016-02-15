Рапорт об отставке Касько уже на столе у Шокина - СМИ

Об этом сообщил источник в Генпрокуратуре, пишет DT.UA.

Собеседник предположил, что таким образом Касько "пытается переложить на Генпрокуратуру ответственность за дело "бриллиантовых прокуроров", которое развалил он сам".

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"Дело фактически развалено, доказательств по нему не хватает, а кроме того они нарушили некоторые нормы УПК", - рассказал источник. В частности, по его словам, обыски по этому делу проводились без соответствующей санкции суда.

Как сообщал УНИАН, Касько решил уволиться из органов прокуратуры.

"Я хотел бы сказать, что принял решение уволиться из органов прокуратуры", - подчеркнул Каско.

Он продемонстрировал рапорт, подписанный сегодняшним числом.

"Последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в Генпрокуратуре Украины. Шокин забрал у меня все функции и инструменты вести и контролировать дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе и в деле так называемых "бриллиантовых прокуроров". Однако, причины того, почему в Генеральной прокуратуре больше невозможно и бессмысленно работать - они значительно глубже", - заявил Касько.

Напомним, Шокин ликвидировал управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных лицами, занимающими особо ответственное положение и отдел процессуального руководства и поддержания государственного обвинения по уголовным производствам в отношении должностных лиц, которые занимают особо ответственное положение.

Ранее этот департамент возглавлял заместитель генпрокурора Касько.