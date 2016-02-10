Шокин назначил главой нового департамента ГПУ прокурора, который "слил" дело Юры Енакиевского (документы)

Об этом стало известно из документов, представленных Центром противодействия коррупции.

Шокин ликвидировал управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных лицами, которые занимают особо ответственное положение и отдел процессуального руководства и поддержания государственного обвинения в уголовных производствах относительно служебных лиц, которые занимают особо ответственное положение.

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Ранее этот департамент возглавлял заместитель генпрокурора Виталий Касько.

Как стало известно, Шокин создал новый, вдвое больший департамент по расследованию и надзору в уголовных процессах в сфере государственной службы и собственности и назначил руководить им своего заместителя Юрия Столярчука, который "слил" дело Иванющенко.

До этого Столярчук работал первым заместителем начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.

В свою очередь Виталию Касько, который открыто выступил с критикой генерального прокурора, оставили незначительные полномочия, в частности управления международным направлением ГПУ и ювениальную юстицию.

Напомним, что несколько дней назад адвокат Иванющенко через суд заставил Генпрокуратуру закрыть уголовное производство против соратника Януковича, которого обвиняли в хищении киотских миллиардов.

Производство закрыли из-за бездействия процессуального руководителя в досудебном расследовании по Иванющенко, прокурора Юрия Столярчука, который, как говорится в решении суда, за последний год не принял ни одного процессуального решения по делу против Иванющенко.

Суд решил, что это "является нарушением прав Иванющенко, которого без наличия достаточных оснований подозревают в совершении преступления, ограничили в передвижении, по имуществу которого принято решение о наложении ареста".