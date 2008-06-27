Чубайс в интервью FT сказал об Украине: "Эти негодяи воруют газ"

Накануне саммита ЕС-Россия и приезда в Москву премьер-министра Украины Юлии Тимошенко из российской столицы опять прозвучали обвинения Украины в «краже газа». В интервью влиятельной британской деловой газете «Файненшиал Таймс» один из лидеров российских либеральных реформ та голова компании ЕЕС России Анатолий Чубайс заявил, что Европа безосновательно ограничивает доступ «Газпрома» к своему рынку. Потому что действия «Газпрома» относительно Украины, которые напугали европейцев, были продиктованы желаниям прекратить дешевые поставки газа и не должны восприниматься как угроза для Европы.

Известный российский либерал и архитектор российской программы приватизации Анатолий Чубайс выступил в защиту российской газовой монополии. «Когда ЕС ограничивает доступ к рынку для «Газпрома», он ограничивает предложение. Что в результате? Рост цен. Это значит, что вы вынуждаете ваше население и экономику платить за ваши политические опасения», – заявил Анатолий Чубайс в интервью газете «Файненшиал Таймс».

Он обвинил Европу в возвращении к протекционизму в связи с тем, что ЕС налагает ограничения на компании из стран вне ЕС, которые имеют монополию на добычу и поставки энергоносителей. Именно такой компанией монополистом и является «Газпром».

В интервью Файненшиал Таймс Анатолий Чубайс признал, что спор с Украиной действительно напугал многих в Европе, и что России не стоило этого делать. Но в защиту России он заявил, что у России были причины так поступить, потому что «эти негодяи воруют газ».

Радио "Свобода"