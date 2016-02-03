Кононенко хочет пообщаться с Абромавичусом на заседании фракции БПП
Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко заявляет, что хотел бы пообщаться с министром экономики Айварасом Абромавичусом на заседании фракции.
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Я бы хотел пообщаться в рамках фракции с господином министром и ответить как на вопросы фракции, так и на возможные вопросы господина министра. Это можно сделать как в рамках обсуждения его работы, можно сделать как отдельной темой. А что касается фракции, моей работы в парламенте, то, я думаю, что мы по этому вопросу определимся вместе с фракцией", - заявил Кононенко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.
Министр подчеркнул, что ключевой причиной его увольнения стал конфликт с Кононенко, который "в последнее время сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды".
Западные послы жестко отреагировали на отставку Абромавичуса.
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