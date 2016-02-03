Кононенко хочет пообщаться с Абромавичусом на заседании фракции БПП

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я бы хотел пообщаться в рамках фракции с господином министром и ответить как на вопросы фракции, так и на возможные вопросы господина министра. Это можно сделать как в рамках обсуждения его работы, можно сделать как отдельной темой. А что касается фракции, моей работы в парламенте, то, я думаю, что мы по этому вопросу определимся вместе с фракцией", - заявил Кононенко.

Читайте такжеНАБУ завело дело на Кононенко по заявлению Абромавичуса

Как сообщал УНИАН, сегодня Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.

Министр подчеркнул, что ключевой причиной его увольнения стал конфликт с Кононенко, который "в последнее время сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды".

Западные послы жестко отреагировали на отставку Абромавичуса.

Читайте такжеВслед за Абромавичусом в отставку подает его заместитель