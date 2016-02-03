Западные послы жестко отреагировали на отставку Абромавичуса

Послы 9 западных государств выразили глубокое разочарование отставкой министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. Текст совместного заявления дипломатов обнародовало посольство Швеции.

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"В течение прошлого года г-н Абромавичус и его профессиональная команда достигли важных подвижек во внедрении жестких, но необходимых экономических реформ, призванных стабилизировать украинскую экономику, искоренении хронической коррупции, приведении в соответствие с требованиями программы МВФ и содействии формированию более открытой и прозрачной власти", - говорится в тексте.

Дипломаты призвали представителей украинской власти отвергнуть: "свои мелочные разногласия, навсегда оставить в прошлом корыстные интересы, которые тормозили развитие страны на протяжении десятилетий и активизировать проведение необходимых реформ".

Под обращением свои подписи поставили:

Посол Канады в Украине господин Роман Ващук

Посол Республики Франции в Украине госпожа Изабель Дюмон

Посол Федеративной Республики Германия в Украине господин Кристоф Вайль

Посол Италии в Украине господин Фабрицио Романо

Посол Литвы в Украине господин Марюс Януконис

Посол Королевства Швеция в Украине г-н Андреас фон Бекерат

Посол Швейцарии в Украине господин Гийом Шойрер

Посол Великобритании в Украине г-жа Джудит Гоф

Посол Соединенных Штатов в Украине господин Джеффри Р. Пайєтт

Напомним, сегодня стало известно, что министр Абромавичус решил подать в отставку из-за конфликта с Кононенко.

«Мы научились справляться с сопротивлением старой системы, но оказалось, что некоторые из новых «доброжелателей» хуже старых. У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции, или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль за государственными деньгами. Я не хочу ездить в Давос, встречаться с иностранными инвесторами и партнерами и рассказывать им о наших успехах, тогда как за моей спиной решаются какие-то вопросы в интересах отдельных людей, - сказал министр. - Эти отдельные люди имеют имена. И одно имя я все-таки хочу назвать. Это Игорь Кононенко. Как представитель политической силы, которая выдвинула меня на должность министра, в последнее время он сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды. Сначала подконтрольные Кононенко депутаты от «БПП» разработали постановление о моей отставке и подали его через фракцию «Видродження» в Верховную Раду. Через несколько месяцев оно собрало аж 18 голосов».

Абромавичус сообщил, что Кононенко активно лоббировал своих людей на пост гендиректора госхолдинга «Укртрансхимамиак», подконтрольные ему люди лоббировали назначения в госкомпании «Госвнешинформ», на предприятиях порошковой металлургии, в Национальном агентстве по аккредитации Украины.

«Кульминацией этого кадрового произвола и стремления полностью подчинить себе потоки стало желание иметь «собственного» заместителя министра в Минэкономики, который отвечал бы за «Нафтогаз» и другие государственные предприятия. Кандидат просто принес полный пакет документов для назначения и заявил: «Я хочу стать вашим заместителем. Я в команде Кононенко, и мою кандидатуру уже согласовали наверху». После этого мне поступил звонок из АП (Администрации президента Украины - УНИАН) с настоятельной рекомендацией взять этого человека, а также еще одного - на должность заместителя по обороне. На что я ответил: «Я частью этого дерибана не буду», и попросил, чтобы меня уволили. В конце концов, Кононенко заявил, что хочет заслушать мой отчет на фракции и рассмотреть вопрос о моей отставке. Я решил, что облегчу задачу Кононенко и его команде и подам заявление об отставке», - сказал министр.